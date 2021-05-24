У неділю в Україні лабораторно підтвердили 1 334 випадки ковіду - найменше від серпня

У неділю, 23 травня, в Україні зафіксовано 1 334 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 86 дітей та 21 медпрацівник. Це найменший добовий показник захворюваності від 11 серпня.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, упродовж доби одужало 6 999 осіб, госпіталізовано 1 019 пацієнтів, 68 хворих на коронавірусну недугу померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 125 випадків;
- Вінницька область – 39 випадків;
- Волинська область – 67 випадків;
- Дніпропетровська область – 190 випадків;
- Донецька область – 42 випадки;
- Житомирська область – 48 випадків;
- Закарпатська область – 7 випадків;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 41 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 29 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 46 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 55 випадків;
- Харківська область – 101 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 69 випадків;
- Чернівецька область – 35 випадків;
- Чернігівська область – 26 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в Україні на ковід захворіли 2 183 855 осіб, подолали недугу 1 957 560 українців, 49 436 - померли.
Нагадаємо, в суботу, 22 травня, в Україні було зафіксовано 2 533 нові випадки коронавірусу, 89 людей померли.