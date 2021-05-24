У неділю в Україні лабораторно підтвердили 1 334 випадки ковіду - найменше від серпня

У неділю, 23 травня, в Україні зафіксовано 1 334 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 86 дітей та 21 медпрацівник. Це найменший добовий показник захворюваності від 11 серпня.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, упродовж доби одужало 6 999 осіб, госпіталізовано 1 019 пацієнтів, 68 хворих на коронавірусну недугу померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 125 випадків;

Вінницька область – 39 випадків;

Волинська область – 67 випадків;

Дніпропетровська область – 190 випадків;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 41 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 29 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 46 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 55 випадків;

Харківська область – 101 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 69 випадків;

Чернівецька область – 35 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні на ковід захворіли 2 183 855 осіб, подолали недугу 1 957 560 українців, 49 436 - померли.

Нагадаємо, в суботу, 22 травня, в Україні було зафіксовано 2 533 нові випадки коронавірусу, 89 людей померли.