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У неділю в Україні лабораторно підтвердили 1 334 випадки ковіду - найменше від серпня

Госпіталізовано 1 019 пацієнтів, 68 хворих померли.

У неділю в Україні лабораторно підтвердили 1 334 випадки ковіду - найменше від серпня
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

У неділю, 23 травня, в Україні зафіксовано 1 334 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 86 дітей та 21 медпрацівник. Це найменший добовий показник захворюваності від 11 серпня.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, упродовж доби одужало 6 999 осіб, госпіталізовано 1 019 пацієнтів, 68 хворих на коронавірусну недугу померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 125 випадків;
  • Вінницька область – 39 випадків;
  • Волинська область – 67 випадків;
  • Дніпропетровська область – 190 випадків;
  • Донецька область – 42 випадки;
  • Житомирська область – 48 випадків;
  • Закарпатська область – 7 випадків;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 75 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 41 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 29 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 46 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 55 випадків;
  • Харківська область – 101 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 69 випадків;
  • Чернівецька область – 35 випадків;
  • Чернігівська область – 26 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні на ковід захворіли 2 183 855 осіб, подолали недугу 1 957 560 українців, 49 436 - померли.

Нагадаємо, в суботу, 22 травня, в Україні було зафіксовано 2 533 нові випадки коронавірусу, 89 людей померли.

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