Ізраїль скасовує всі карантинні обмеженя з 1 червня

Рішення не стосується носіння масок у закритих приміщеннях. Крім того, продовжать діяти обмеження на в'їзд і виїзд з Ізраїлю.

У неділю, 23 травня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що з 1 червня будуть скасовані всі обмеження, запроваджені для боротьби з епідемією коронавірусу.

У міністерстві зазначають, що причиною цього рішення став низький рівень захворюваності, який зберігається тривалий час, незважаючи на послаблення в режимі карантину і роботу освітніх установ, пише NEWSru.co.il.

Пресслужба міністерства охорони здоров'я країни зазначає, що після скасування обмежень зникає необхідність у "зелених паспортах".

Разом із тим наголошується, що рішення про обов'язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях залишається чинним, і воно буде діяти доти, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.

Крім того, продовжать діяти обмеження на в'їзд і виїзд з Ізраїлю. Фахівці МОЗ не виключають, що цей вид обмежень може бути навіть жорсткішим.

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. Це рішення стосувалося зокрема й України.

Крім того, в Ізраїлі заявили про виявлення випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу, навіть у тих, хто вакцинувався від COVID.