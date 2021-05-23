Міністр оборони Великобританії: російській кораблі “регулярно відвідують” наші води

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав Москву "британською загрозою номер один".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph, пише Радіо Свобода.

Міністр оборони також зазначив, що води Великобританії "регулярно відвідують" російські кораблі, і додав, що Москва "навмисно проводила низку операцій у Великобританії". Так, протягом 2020 року поблизу Великобританії було помічено щонайменше сім російських військово-морських кораблів і два підводних човни та ще 26 кораблів.

При цьому з 2013 року Лондон виявив щонайменше 150 російських військових кораблів у своїх водах, й Королівській флот часто відправляв свої фрегат або есмінець для перехоплення або контролю руху кораблів РФ.

Зазвичай російські судна помічають в Північному морі чи Ла-Манші. Однак Воллес заявив, що в кінці 2020 року російський підводний човен був помічений в Ірландському морі, і додав, що цього не траплялося вже "дуже і дуже довго".

За його словами, британська сторона намагалася різними способами досягти деескалації. "Однак наразі, поки Росія не змінить своє ставлення, досить важко зрозуміти, куди ми йдемо. Це країна, яка вбила людей у Солсбері", - нагадав політик.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року Сергія і Юлію Скрипалів виявили непритомними в Солсбері. Згодом британські слідчі дійшли висновку, що Скрипалі постраждали від нервово-паралітичної отруйної речовини під назвою "Новачок" (А-234). Висновки британців підтвердила комісія Організації із заборони хімічної зброї. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.