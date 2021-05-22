Перші літальні апарати буде поставлено у 2022 році.

Польща купить у Туреччини 24 ударних безпілотника Bayraktar TB2, їх поставки стартують в 2022 році.

Про це повідомив у суботу, 22 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, безпілотники будуть озброєні протитанковими ракетами. Блащак розказав також, що контракт передбачатиме навчання операторів БПЛА.

"Але найголовніше - це те, що польська армія отримає в розпорядження перевірену зброю, якої ніколи ще не було в її оснащенні", - сказав глава Міноборони Польщі.

Безпілотники Bayraktar TB2, які планує закупити Міноборони Польщі, були випробувані в військових конфліктах в Лівії, Сирії та в боях за Нагірний Карабах. Контракт з Туреччиною буде укладено поза тендером, в рамках так званої невідкладної операційної необхідності.

Церемонія підписання запланована на вівторок, коли президент Польщі Анджей Дуда буде знаходитися в Туреччині з офіційним візитом.

Нагадаємо, що у 2019 році безпілотники Bayraktar TB2 замовила Україна.

Угоду уклали державна компанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну "Укроборонпром", і турецька Baykar Makina. Переговори про купівлю цих безпілотників тривали близько двох років.

Bayraktar TB2 може нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.