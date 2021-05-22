В Польщі назвали непослідовною позицію США щодо санкцій проти оператора “Північного потоку-2”

В адміністрації президента Польщі не поділяють сподівань американців на те, що деяке послаблення може допомогти налагодити діалог з РФ.

Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський вважає “не зовсім послідовним” рішення адміністрації президента США Джо Байдена не вводити санкцій проти компанії, яка будує газопровід “Північний потік-2”.

Про це повідомляє “Радіо Польща”.

Кшиштоф Щерський зазначив, що він поділяє критику, яку у Вашингтоні висловлено усно на адресу газопроводу, який через Балтійське море має з’єднати Росію та Німеччину. Проте, додав міністр, він не поділяє надії американців на те, що деяке послаблення може допомогти налагодити діалог з РФ, завдяки чому буде можливою зміна профілю інвестиції.

"Це послаблює можливість впливати на майбутнє проєкту, саме через цю непослідовність. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення проєкту "Північний потік-2" діятиме на шкоду Європи, на шкоду євроатлантичних відносин і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна затримати", – сказав Щерський.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Напередодні в адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".