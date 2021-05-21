У Латвії на кордоні затримали вісьмох українців з підробленими тестами на ковід

З початку квітня виявлено близько 100 порушників з підробленими тестами.

У Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Delfi.

"У середу констатовано 11 спроб в'їхати в Латвію за підробленим тестом на коронавірус. Порушники - громадяни Литви та України", - йдеться у повідомленні.

Так, у Баусскому краї було виявлено вісім порушників з українським громадянством і один з литовським, а в елейскої волості Єлгавського краю - ще два литовця.

Зазначається, що проти чотирьох громадян України відкрито адміністративне діловодство, а інші - притягнуті до адміністративної відповідальності.

З початку квітня на кордоні було виявлено близько 100 порушників з підробленими тестами.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".