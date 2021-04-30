Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома"

У Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома"
Фото: 112

У Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19. За даними слідства, група осіб, вступивши у змову з персоналом кількох приватних медичних закладів, підробляла результати тестів і вносила недостовірну інформацію в додаток "Дій вдома".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. Таку "послугу" пропонували громадянам, які повернулись з-за кордону, щоб уникнути обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Вартість довідок коливалася до 1 тис. грн залежно від терміновості видачі.

"Задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести в цих клініках. Також зафіксовано, що персонал лабораторій вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома». У межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та інші речові докази. Слідчі дії тривають", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, на Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також