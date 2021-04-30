У Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома"

У Києві викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19. За даними слідства, група осіб, вступивши у змову з персоналом кількох приватних медичних закладів, підробляла результати тестів і вносила недостовірну інформацію в додаток "Дій вдома".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. Таку "послугу" пропонували громадянам, які повернулись з-за кордону, щоб уникнути обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Вартість довідок коливалася до 1 тис. грн залежно від терміновості видачі.

"Задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести в цих клініках. Також зафіксовано, що персонал лабораторій вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома». У межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та інші речові докази. Слідчі дії тривають", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, на Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон.