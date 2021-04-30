У роботі "Дії" виникли технічні проблеми через збій у хостинг-провайдера

У роботі Єдиного порталу державних послуг "Дія" в п'ятницю, 30 квітня, виникли технічні проблеми через збій у хостинг-провайдера.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі Дії", - йдеться в повідомленні

Роботу "Дії" планують відновити в районі 15 години.

Нагадаємо, що Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" створено в 2019 році. Його призначення - реалізація права на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади тощо.