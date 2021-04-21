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Microsoft не вдалося купити Discord за $12 млрд

Популярний чат збирається розмістити акції на біржі.

Microsoft не вдалося купити Discord за $12 млрд
Фото: cyberbullying.org

Популярний серед геймерів чат Discord відхилив пропозицію корпорації Microsoft, яка хотіла купити його за 12 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Discord натомість планує в довгостроковій перспективі вийти на біржу.

За даними джерел видання, Microsoft був не єдиним претендентом на придбання Discord. Зокрема, до неї приглядалися Twitter Inc. та інші компанії. Деякі покупці готові були викласти за Discord від 15 до 18 млрд доларів.

Компанія Discord з Сан-Франциско відома своїм безкоштовним сервісом, що дозволяє геймерам спілкуватися за допомогою відео, голосу і тексту. Під час пандемії чат стали використовувати активніше для роботи, навчання і віртуальних зборів і зустрічей. Компанія розширює комунікаційний функціонал свого застосування, щоб зробити його універсальним майданчиком для віртуальних бесід, а не тільки чат-платформою для геймерів.

Нагадаємо, що в 2011 році Microsoft купив Skype за $8,5 млрд. На той час компанія була монополістом у своїй сфері: якщо комусь треба було подзвонити через інтернет, для цього використовували Skype. Після того, як його придбав Microsoft, сервіс стагнував і в рік пандемії не зміг скласти конкуренцію Zoom.

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