В оснащення та капітальний ремонт Інституту кардіології Епіцентр інвестував вже 25 млн грн – відремонтовано три відділення та придбано сучасне медичне обладнання.

П’ятий транш благодійної допомоги ННЦ «Інститут кардіології імені М. Стражеска» НАМН України здійснив у квітні «Епіцентр К». Цього разу компанія передала медзакладу чергову партію спеціалізованих меблів, зокрема, нові багатофункціональні реанімаційні ліжка фінського виробника Lojer, медичні шафи, мобільні візки, маніпуляційні столи, процедурні кушетки та ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі на майже 900 тис грн.

На зустрічі з керівництвом інституту кардіології співзасновник групи компаній «Епіцентр К» Олександр Герега особисто проінспектував виконані роботи та пообіцяв продовжити системну роботу з капітального оновлення медичного закладу.

«Ми взяли на себе соціальну місію з повної реновації інституту ім. Стражеска. Розробляємо зараз план розвитку та програму стратегічного партнерства. За п’ять років умови перебування хворих будуть кардинально покращені – плануємо оновити всі 310 ліжко-місць цього медичного закладу. Національний інститут надає спеціалізовану високопрофесійну допомогу громадянам із різних куточків України, отже, підтримуючи медицину сьогодні, ми інвестуємо в здорове майбутнє українців», - зазначив Олександр Герега.

Найближчим часом компанія оновить мінімум ще 30 ліжко-місць у відділеннях реанімації та реабілітації. Також заплановані ремонтні роботи з утеплення фасаду великого п’ятиповерхового корпусу.

У подальших планах – повна реновація відділень кардіореабілітації, невідкладної кардіології, аритмії та серцевої недостатності на 100 ліжко-місць і базового терапевтичного відділення.

Як відзначив директор Інституту кардіології ім. Стражеска Володимир Коваленко, за останніх декілька десятків років інститут не отримував допомоги від держави. І місія компаніі Епіцентр з оновлення матеріально-технічної бази виявилась глобальним порятунком. Завдяки ній інститут сьогодні є задіяним у програмі лікування коронавірусної інфекції хворих, обтяжених серцево-судинними патологіями. Через чергову хвилю збільшення захворюваності на COVID-19 кожне додаткове ліжко-місце в реанімації – це додатковий шанс на життя.

«Масштабність, і головне, системність роботи Епіцентру з нашим медзакладом просто вражає – нічого подібного раніше ніхто не робив. Причому на цей медичний проєкт торік не було витрачено ні копійки бюджетних коштів. Зараз нам вже навіть складно уявити, як би проходив процес лікування та реанімування на старому обладнанні, без допомоги меценатів. Здійснюючи цільову фінансову підтримку медзакладів, власники компанії допомагають медикам «на передовій» рятувати життя людей», - зауважив директор інституту кардіології.

Володимир Коваленко наголосив, що реновація відділень дасть можливість здійснити давню мрію – розгорнути на базі інституту перехресну діагностику та комбіноване лікування пацієнтів вікової категорії 50+ років, що мають серцево-судинні патології за кількома ключовими напрямками: легені, суглоби, шлунково-кишковий тракт, ендокринні хвороби. Це ключові напрямки хвороб, ускладнення за якими відчувають до 80% пацієнтів. І науково-дослідний інститут, хоче діагностувати та лікувати цих пацієнтів, втілюючи в свою роботу новітні світові практики та досягнення.

Компанія «Епіцентр К» цінує важку цілодобову працю українських медиків та намагається зробити максимум, аби полегшити їхню роботу при наданні екстреної допомоги хворим на COVID-19.

Для ефективної боротьби з коронавірусною інфекцією компанія також безкоштовно передала лікарні майже 200 одиниць дороговартісного медичного обладнання, устаткування та сучасних медичних меблів. 25 функціональних реанімаційних ліжок, 40 кисневих концентраторів, 15 терапевтичних комплектів для неінвазивної вентиляції легень, електрокардіографи, інфузомати, дефібрилятори тощо.

За останні півроку коштом «Епіцентр К» оновлено 40 ліжко-місць в Національному інституті кардіології ім. Стражеска, з них 25 – у відділеннях реанімації, інтенсивної терапії та кардіореабілітації.

«Впродовж останнього року ми вивчаємо потреби та системно допомагаємо багатьом лікарням в покращенні їхньої матеріально-технічної бази та забезпечення необхідним обладнанням - від спеціалізованих медичних закладів до звичайних районних лікарень на Хмельниччині. Українці мають лікуватись, а медики працювати – в достойних європейських умовах. Саме такі умови створюємо наразі в інституті кардіології Стражеска. І якщо відремонтовані палати забезпечують додатковий комфорт пацієнтам, то нове сучасне медичне обладнання, встановлене в реабілітаційному відділенні – це необхідний інструмент у порятунку життів та якісному лікуванні хворих», - зазначає заступник генерального директора компанії «Епіцентр К», директор з роздрібної торгівлі Володимир Гончаров.