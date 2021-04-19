У Чорнобильській зоні оновлюють 40 км доріг

Минулого року Укравтодор взяв на свій баланс майже 200 км доріг у Зоні відчуження.

Вже у цьому році до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи Укравтодор оновить 40 км між КПП «Дитятки» та «Прип‘ять», а також під'їзд до ЧАЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

«Минулого року Укравтодор взяв на свій баланс майже 200 км доріг у Зоні відчуження. Наше завдання – за 3 роки привести до ладу популярні туристичні маршрути та забезпечити нормальний доступ до Зони природоохоронців, науковців, енергетиків та підприємців», - зазначив він.

За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, з 2015 до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 124 тисяч, з них майже 80% - іноземці.

З 2018 року на території Зони працює перша сонячна електростанція – Solar Chernobyl. Ряд інвесторів з України та світу розглядають можливість будівництва нових сонячних електростанцій, адже тут є і доступна земля, і необхідні потужності для транспортування електроенергії.