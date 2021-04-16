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​Приватбанк скоро виставлять на продаж, - голова НБУ

Кирило Шевченко сподівається, що за 5 років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%.

​Приватбанк скоро виставлять на продаж, - голова НБУ
Фото: Макс Требухов

Україна готується до поступового зниження частки держави в банківській системі, зокрема, скоро на продаж буде виставлено Приватбанк, якому належить 20% українського банківського ринку.

Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв'ю GlobalCapital.

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках. Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України - Приватбанк. Ми вважаємо, що приватизація Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС", - розповів Шевченко.

Він висловив сподівання, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках.  Шевченко пояснив, що приватизація частини державних банків допоможе зробити банківську систему України більш назалежною. Також він сподівається, що за 5 років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%.

Нагадаємо, Приватбанк перейшов у власність держави в грудні 2016 року. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову була докапіталізовано на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.

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