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НБУ наказав небанківським фінустановам розкрити власників

Непрозора структура власності буде підставою для позбавлення ліцензій.

НБУ наказав небанківським фінустановам розкрити власників
Фото: НБУ

Національний банк наказав небанківським фінансовим установам розкрити власників.

Вони мають зробити це протягом двох місяців, до 17 червня, йдеться на сайті НБУ.

Упродовж шести місяців, тобто до 17 жовтня, компанії, які не мають прозорих структур власності, мають виправити цю ситуацію. Інакше Національний банк матиме право анулювати їх ліцензії.

"До сьогодні вимоги до прозорості структури власності небанківських фінансових установ були фактично відсутні. Затвердження таких вимог дозволить розкрити всіх справжніх власників фінустанов і у результаті зробити небанківський ринок більш прозорим", - прокоментувала введення нових правил директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов Ольга Гурбич.

Згідно рішення Національного банку, небанківські фінустанови мають відображати на своїх сайтах інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання.

Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться, як про набуття істотної участі, так і її збільшення. 

У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

Структура власності буде вважатися непрозорою у випадках:

  • якщо пакет акцій роздроблений між номінальними акціонерами так, щоб кожен мав менше 10%;
  • якщо фінустанова де-факто володіє сама собою;
  • якщо кінцеві бенефіціари сховані за офшорними компаніями, іноземними номінальними утримувачами чи трастами;
  • якщо бенефіціари не погодили набуття права власності з регулятором.

Нагадаємо, що Національний банк став регулятором ринку фінансових послуг в 2020 році після "спліту" Нацфінпослуг.

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