"Сумиобленерго" вимагатиме від СБУ спростувати інформацію про "корупційну схему на 80 млн грн"

12 квітня 2021 року на сайті Служби безпеки України та у ЗМІ з’явилася інформація про причетність топ-менеджменту АТ "Сумиобленерго" до корупційних схем. СБУ звинувачує енергетиків у розкраданні 80 млн грн. Проте, у Сумиобленерго цю інформацію спростовують та, в свою чергу, звинувачують Службу безпеки України у поширенні неправдивої інформації та розголошенні таємниці слідства. Про це йдеться в офіційному повідомленні Сумиобленерго.

Енергетики стверджують, що за фактами, пов’язаними з діяльністю АТ "Сумиобленерго", досудове розслідування СБУ взагалі не проводить. А звинувачення у невиконанні інвестиційної програми та розкраданні 80 мільйонів гривень, про які йшлося у повідомленні Служби безпеки України, називають необґрунтованими, оскільки "Сумиобленерго" має беззаперечні документальні підтвердження виконання та належного фінансування інвестиційної програми згідно зі встановленим порядком. Підтверджує це, за їхніми словами, НКРЕКП, яка здійснює контроль за діяльністю підприємства, і судовими рішеннями.

Крім того, у Сумах беруть під сумнів і оцінку СБУ операцій з цінними паперами. Мовляв, називаючи їх "сміттєвими", СБУ видає власну суб’єктивну думку, оскільки ця інформація ніяк не підтверджена належними компетентними органами.

Спростовують енергетики й звинувачення у "компенсації збитків від оборудок менеджменту АТ "Сумиобленерго" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу", адже тарифи на електроенергію встановлюються НКРЕКП, а отже, розподільча компанія жодним чином не може вплинути на їх підвищення. До того ж більшість робіт, які виконуються в АТ "Сумиобленерго", проходять через процедури публічних закупівель.

Сумиобленерго зазначає, що такими висловами й твердженнями СБУ намагається зіпсувати репутацію компанії. Підприємство вже надіслало лист до Служби безпеки України з вимогою видалити із сайту СБУ відповідну публікацію та спростувати зазначену в ній інформацію.