В Україні прогнозують різке подорожчання автомобільного газу

Учасники паливного ринку прогнозують, що найближчим часом в Україні різко подорожчає автомобільний газ. Це пов'язано з припиненням поставок російського газу трейдером Proton Energy, якого пов'язують з Віктором Медведчуком.

На думку "Консалтингової групи А-95", без російських поставок та закриттям на ремонт Мозирського НПЗ в Білорусі дефіцит газу в травні буде неминучим.

"Ключовим фактором нехватки залишається невизначеність навколо обсягів «Роснафти», яка поставляла 35 тис. тонн газу щомісяця з 2017 року. Вже точно відомо про відсутність поставок в квітні, а тепер, за словами трейдерів, велика ймовірність, що і в травні ресурсів не буде", - йдеться в публікації профільного видання Enkorr.

Навіть при найбільш оптимістичному сценарії дефіцит може становити до 20% потреб ринку.

Співвласник мережі АЗС KLO Ігор Чернявський в коментарі UBR сказав, що через дефіцит скрапленого газу роздрібні ціни на заправках можуть збільшитися на 5 грн/літр. Станом на другу декаду квітня середня ціна на автомобільний газ в Україні становить майже 16 гривень за літр.

"Дефіцит газу буде великий, як Україна його подолає - я навіть не знаю", - сказав Чернявський. Стрімкого зростання в сегменті дизельного палива та бензину він не очікує.

Нагадаємо, швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. оголосив про припинення поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Таке рішення в компанії пояснили діями української влади. Зокрема, СБУ начебто наполегливо рекомендувала учасникам паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

З 2016 Proton Energy є єдиним постачальником продукції "Роснафти" в Україні. Новим постачальником має стати компанія Coral Energy Group, але вона ще не отримала дозволу на експорт дизельного палива та скрапленого газу в Україну.

19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його бізнес-партнерів та активів.

Через кілька днів після цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який використовувався швейцарською групою Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком. Він також контролює в Україні мережу АЗС Glusco.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.