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Колишній міністр економіки Милованов очолив Національний фонд інвестицій

Ексчиновник буде займатися залученням грошей для інвестпроєктів.

Колишній міністр економіки Милованов очолив Національний фонд інвестицій
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки новоствореного ДП "Національний фонд інвестицій України" Тимофія Милованова.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан за підсумками засідання уряду в середу.

Милованов - це колишній міністр економіки в уряді Олексія Гончарука. Він займав посаду з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки. Пізніше також став позаштатним радником (без зарплати) голови Офісу президента.

Державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд") було створене 31 березня 2021 року за дорученням президента Володимира Зеленського.

Метою підприємства є "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України".

Воно буде займатися залученням грошей для реалізації інвестиційних проєктів, їх фінансуванням, підготовкою тощо.

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