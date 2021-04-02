​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Зеленський відреагував на загострення на Донбасі
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
Байден знову спіткнувся на трапі президентського літака
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін створив Національний фонд інвестицій

Підприємство буде залучати гроші під інвестпроєкти.

Кабмін створив Національний фонд інвестицій
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні 31 березня вирішив створити державне підприємство “Національний фонд інвестицій України” (“Націнвестфонд”) і затвердив його статут.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Метою діяльності нового підприємства, яке створено за дорученням президента Володимира Зеленського, є "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України".

Воно буде займатися залученням грошей для реалізації інвестиційних проєктів, їх фінансуванням, підготовкою тощо.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наказав створити національний фонд інвестицій указом №103/2021 від 19 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також