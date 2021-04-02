Кабмін створив Національний фонд інвестицій

Підприємство буде залучати гроші під інвестпроєкти.

Кабінет міністрів на засіданні 31 березня вирішив створити державне підприємство “Національний фонд інвестицій України” (“Націнвестфонд”) і затвердив його статут.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Метою діяльності нового підприємства, яке створено за дорученням президента Володимира Зеленського, є "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України".

Воно буде займатися залученням грошей для реалізації інвестиційних проєктів, їх фінансуванням, підготовкою тощо.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наказав створити національний фонд інвестицій указом №103/2021 від 19 березня.