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В офісі Укртрансбезпеки вимкнули світло за борги

Голова служби замість реформ змушений займатися комуналкою.

В офісі Укртрансбезпеки вимкнули світло за борги
Фото: facebook.com/DSBT.UA

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Єгор Прокопчук заявив, що в центральному офісі служби відімкнули світло та інтернет.

Про це він написав у фейсбуці, поскаржившись на недофінансування.

"Центральний апарат відімкнули від світла та Інтернету за борги. Також без світла сидять наші співробітники в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Половина регіональних управлінь тримаються на «чесному слові» та обіцянках, сплатити за комуналку колись потім, коли нам виділять кошти", - заявив Прокопчук.

Він додав, що замість реформ повинен займатися вирішенням проблем зі сплатою комуналки, бо "у нас немає грошей на світло, інтернет, пальне, марки, достойну заробітню платню для працівників".

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури та який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавання суден флоту рибного господарства).

Єгор Прокопчук очолює Укртрансбезпеку з серпня 2020 року.

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