Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір

Ембарго набуде чинності на початку квітня.

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 29 березня, розширив список російських товарів, які заборонено імпортувати в Україну.

Про це повідомляється в розпорядженні №269 від 29 березня.

Відповідні зміни до постанови №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" від 30 грудня 2015 року набудуть чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.

В нього потрапили:

пшениця і меслин (суміш пшениці і жита);

соняшникова, сафлорова та бавовняна олія;

миючі та поверхнево-активні засоби-активнi засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi;

мийнi засоби та засоби;

газетний папір та інші види паперу й картону;

туалетний папір;

носовики та косметичні серветки;

рушники для рук;

скатертини та серветки;

ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу і картону;

дріт з легованих сталей;

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;

залізничні візки, вісі та колеса.

Нагадаємо, що у 2020 році найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на 8,3 млрд доларів) та Німеччини (5,1 млрд доларів). Росія - на третьому місці з показником 4,6 млрд доларів.