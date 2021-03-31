Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 29 березня, розширив список російських товарів, які заборонено імпортувати в Україну.
Про це повідомляється в розпорядженні №269 від 29 березня.
Відповідні зміни до постанови №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" від 30 грудня 2015 року набудуть чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто в першій декаді квітня.
В нього потрапили:
- пшениця і меслин (суміш пшениці і жита);
- соняшникова, сафлорова та бавовняна олія;
- миючі та поверхнево-активні засоби-активнi засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi;
- мийнi засоби та засоби;
- газетний папір та інші види паперу й картону;
- туалетний папір;
- носовики та косметичні серветки;
- рушники для рук;
- скатертини та серветки;
- ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу і картону;
- дріт з легованих сталей;
- інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;
- залізничні візки, вісі та колеса.
Нагадаємо, що у 2020 році найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю (на 8,3 млрд доларів) та Німеччини (5,1 млрд доларів). Росія - на третьому місці з показником 4,6 млрд доларів.