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Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021-му

Прогноз підвищено з 3 до 3,8%.

Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021-му
Фото: Business World Ghana

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8%, тоді як на початку січня банк оцінював перспективи відновлення у 3%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до березневого економічного огляду СБ для регіону Європи та Центральної Азії прогноз зростання ВВП у 2022 році погіршено до 3% проти 3,1% у січневому прогнозі.

Помірне відновлення економіки України у 2021 році у Світовому банку пояснюють високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти COVID-19 і економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності.

Водночас сільське господарство і переробна промисловість показують позитивні тренди, зазначили в СБ.

Як повідомляли, Міжнародний валютний фонд скоригував у бік поліпшення прогноз росту світової економіки на 2021 і 2022 роки. Нові оцінки будуть включені в черговий огляд стану світової економіки, який вийде наступного тижня.

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