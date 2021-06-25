Уряд України та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (входить до групи Світового банку) уклали кредитну угоду на суму 350 млн доларів США в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.
"Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок", - зазначив прем'єр.
На сайті Мінфіну повідомляється, що рішення про надання Україні кредиту було схвалено Радою директорів Світового банку 26 червня 2020 року.
Україна сподівалася підписати угоду про позику того ж літа, але Світовий банк відклав виділення траншу.
Таким чином, угоду було підписано майже з річною затримкою.
Кошти позики в розмірі 350 млн доларів (за винятком одноразової комісії 875 тис. доларів) будуть перераховані до загального фонду державного бюджету України і будуть використані у тому числі для здійснення протидії COVID-19.
Їх планується використати на стимулювання конкуренції та посилення державних інституцій (демонополізація в газовій галузі, розширення інфраструктурної сфери, зміцнення антикорупційних установ), створення прозорого ринку землі та зміцнення кредитного ринку, а також на підкріплення системи соціальної підтримки населення.
Нагадаємо, у травні Міністерство охорони здоров'я підписало зі Світовим банком кредитну угоду на $90 млн.
Раніше СБ також виділив $200 млн на покращення вищої освіти в Україні.