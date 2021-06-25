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Уряд та Світовий банк уклали угоду на $350 млн (оновлено)

Україна отримає гроші, які було обіцяно ще рік тому.

Фото: mof.gov.ua

Уряд України та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (входить до групи Світового банку) уклали кредитну угоду на суму 350 млн доларів США в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

"Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок", - зазначив прем'єр.

На сайті Мінфіну повідомляється, що рішення про надання Україні кредиту було схвалено Радою директорів Світового банку 26 червня 2020 року.

Україна сподівалася підписати угоду про позику того ж літа, але Світовий банк відклав виділення траншу.

Таким чином, угоду було підписано майже з річною затримкою.

Кошти позики в розмірі 350 млн доларів (за винятком одноразової комісії 875 тис. доларів) будуть перераховані до загального фонду державного бюджету України і будуть використані у тому числі для здійснення протидії COVID-19.

Їх планується використати на стимулювання конкуренції та посилення державних інституцій (демонополізація в газовій галузі, розширення інфраструктурної сфери, зміцнення антикорупційних установ), створення прозорого ринку землі та зміцнення кредитного ринку, а також на підкріплення системи соціальної підтримки населення.

Нагадаємо, у травні Міністерство охорони здоров'я підписало зі Світовим банком кредитну угоду на $90 млн.

Раніше СБ також виділив $200 млн на покращення вищої освіти в Україні.

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