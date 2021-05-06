Світовий банк виділив $200 млн на покращення вищої освіти в Україні

Рада виконавчих директорів Світового банку у середу, 5 травня, затвердила п'ятирічний проєкт з удосконалення вищої освіти в Україні.

Обсяг програми - 200 млн доларів, повідомляється на сайті Міносвіти, яке відповідатиме за її координацію.

У межах проєкту, зокрема, будуть фінансувати модернізацію обладнання, закупівлю лабораторій, деякі ремонти вишів (в тому числі тих, що об'єднуються), цифрову інфраструктуру для дистанційного навчання. Планується модернізувати Автоматизовану систему управління вищою освітою, запровадити національне опитування студентів і єдину електронну систему конкурсного державного фінансування наукових досліджень і розробок тощо.

У зміст проєкту закладено розбудову фінансової автономії вишів, розширення формульного підходу до фінансування, удосконалення мережі закладів вищої освіти.

У документах Світового банку зазначено, що мережа з 231 державного вишу (загалом в Україні 327 вишів) занадто велика і неефективна з урахуванням населення, яке скорочується, і створює проблеми і для фінансової стійкості, і для якості послуг. Майже 60% академічних вишів навчають менше ніж 5000 студентів.

В Україні також понад 300 державних коледжів і технікумів, в яких у середньому навчаються приблизно 550 студентів. Більшість вишів і коледжів/технікумів юридично підпорядковані МОН.

Портфель інвестиційних проєктів Світового банку в Україні зараз становить понад 3 млрд доларів США в рамках дев'яти інвестиційних проєктів та Програми заради результатів. Він зросте приблизно до рівня 3,6 млрд доларів США вже протягом наступних двох місяців.