Переваги та особливості ортопедичних матраців

Комфортний сон - запорука здоров'я і гарного самопочуття. Приблизно третину свого життя людина витрачає саме на відпочинок, тому проводити цей час з дискомфортом - неприпустимо. Неспокійний сон призведе не тільки до втоми протягом усього дня, а й може стати причиною серйозних психічних захворювань. Через регулярне недосипання людина ризикує зіткнутися з синдромом тривожності й депресії.

Особливості ортопедичних матраців

Вирішити ці проблеми дозволяють ортопедичні матраци. Основною особливістю таких конструкцій є можливість підтримки хребетного стовпа в час відпочинку, завдяки чому організм може максимально розслабитися. Тільки внаслідок відсутності зовнішнього тиску органи людини можуть розслабитися. Тому спеціальні матраци повністю повторюють форму тіла.

Наслідки неякісного сну

Відпочинок на звичайному матраці може привести до серйозних проблем, в тому числі - захворювань опорно-рухового апарату. Прогин хребетного стовпа під час сну може призвести до защемлення нервових корінців і зсувами хребців. В результаті це призводить до порушення сигналів, що надходять від спинного мозку до органів. З'являються проблеми, пов'язані з порушенням кровообігу і відтоком лімфи.

Переваги ортопедичних матраців

Переваги, якими володіють спеціальні матраци:

Якісний сон. За результатами міжнародних досліджень, люди, які перейшли з традиційних матраців на ортопедичні, висипаються. Людина перестає відчувати себе втомленою вранці.

Підтримка хребетного стовпа. Завдяки рівномірному розподілу навантаження на опорно-руховий апарат ортопедичні вироби запобігають розвитку небезпечних хвороб. Сон на такому матраці буде корисним і не призведе до розвитку остеохондрозу, а також відкладення солей.

Ніякого безсоння. Забудьте про проблеми зі сном, оскільки завдяки інноваційним розробкам ваше тіло під час відпочинку завжди буде знаходитися в природному і правильному положенні. Завдяки цьому забезпечується відмінне самопочуття і швидке відновлення сил. Якісний сон дозволить знизити артеріальний тиск і усунути можливі захворювання судин.

Антиалергенні характеристики. Ортопедичні матраци часто рекомендуються алергікам. При виробництві вироби для відпочинку обробляються від кліщів, що гарантує відсутність паразитів. У порівнянні з традиційними, ортопедичні моделі збирають значно менше пилу. Структура, що дихає забезпечує якісне провітрювання і дозволяє виключити скупчення вологи усередині.

Характеристики виробу визначаються його наповнювачем, який може бути як натуральним, так і штучним.

Вибір наповнювача

Пружини можуть бути як незалежними, так і представлені блоком "Боннель". В обох випадках для виробництва використовується високоякісний металевий дріт. Конічні пружинні елементи дозволяють матраців витримувати високі бічні навантаження.

Пінополіуретан - штучний наповнювач, який характеризується пористістю та відмінними еластичними характеристиками. Поролон належить до категорії екологічно чистих і нетоксичних матеріалів. Якщо ортопедичний матрац має «ефект пам'яті», це дозволить йому прийняти форму організму, щоб зробити сон ще більш комфортним, підлаштовуючись під особливості тіла. Виріб відновлює свою початкову форму і створює відчуття відпочинку «на воді».