Через обвал моста "Укрзалізниця" продовжила маршрут регіонального експреса Львів-Чернівці до Луцька

Це допоможе зменшити затори, що утворилися через обвал моста на трасі "Львів-Луцьк".

"Укрзалізниця" з 6 травня продовжила прямування регіонального експреса Львів-Чернівці до Луцька.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 6 травня потяг №701/702 Львів - Чернівці курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автодороги та зменшити затори, що утворилися через обвал автомобільного моста в с. Гайок на автодорозі Львів - Луцьк", - пояснюють в УЗ.

До Львова зазначений потяг прибуватиме згідно з чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Назад потяг вирушатиме з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

"Коригування маршруту потяга до Луцька є актуальним, враховуючи проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час тривалих вихідних", - наголошують в "Укрзалізниці".

Як повідомляли, у понеділок, 3 травня, біля села Гайок Кам'янка-Бузького району Львівської області обвалився міст. Через це проїзд трасою "Львів - Луцьк" ускладнено.