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Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині

Останні 5 років споруда перебувала у передаварійному стан

Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині

Міст через річку Західний Буг поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, який обвалився у понеділок, 3 травня, буде відбудований оперативно та якісно. На цьому у своєму повідомленні у Facebook наголошує Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор). 

Як зазначається, міст був збудований у 1960 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувався. Останні 5 років споруда перебувала у передаварійному стані.

Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів, відповідно реконструкція була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці.

У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК. Орієнтовна вартість реконструкції: 74 млн грн.

"Проєкт реконструкції вже найближчим часом буде представлено техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", - наголошують в Укравтодорі.

В агентстві також нагадали, що минулого року була подібна ситуація, коли через обвал мосту дорожники оперативно збудували новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено.

"Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - обіцяють в Укравтодорі.

Наразі вже організовано об'їзд мосту, який обвалився на Львівщині. Напрямок зі Львова: потрібно доїхати до міста Кам'янка-Бузька, там здійснити поворот ліворуч і рухатись у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.

В Укравтодорі нагголошують, що масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.

Саме тому вже у квітні 2020 року за ініціативи Президента України стартувала Національна програма відновлення мостів у рамках програми "Велике будівництво". ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. Результат минулого року - оновлено і побудовано 158 штучних споруд. План на цей рік - мінімум 160 штучних споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні.

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