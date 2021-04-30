Вітренко запропонує деяким ексспівробітникам повернутися в "Нафтогаз"

Ніхто з чинного топменеджменту НАК поки що не подав заяву про звільнення.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонує деяким співробітникам, які пішли разом із ним протягом 2020 року, повернутися до компанії.

Про це він розповів під час онлайн-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пропонуватиму (повернутися, - ред.) багатьом зі своїх колег, роботу яких я ціную", - сказав він.

За його словами, йдеться, зокрема, про Олега Діденка, який працював директором з проблемної заборгованості та газорозподільних систем, і Олександра Веденєєва - ексначальника департаменту ринкових досліджень НАК. Вітренко уточнив, що ніхто з чинного топменеджменту "Нафтогазу" поки що не подав заяву про звільнення після його приходу.

"Поки що керівники конструктивно працюють, проводять відповідні зустрічі. Це не означає, що ніхто з них не змінить своєї думки, але поки що мені такі невідомі", - зазначив голова НАК.

Вітренко також повідомив, що поки що він не готовий говорити про зміну поточної структури та моделі трансформації "Нафтогазу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів в рамках загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України" 28 квітня достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління, обрав і призначив головою НАК Вітренка з 29 квітня терміном на один рік.