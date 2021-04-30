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Вітренко запропонує деяким ексспівробітникам повернутися в "Нафтогаз"

Ніхто з чинного топменеджменту НАК поки що не подав заяву про звільнення.

Вітренко запропонує деяким ексспівробітникам повернутися в "Нафтогаз"
Фото: naftogaz.com

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонує деяким співробітникам, які пішли разом із ним протягом 2020 року, повернутися до компанії.

Про це він розповів під час онлайн-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пропонуватиму (повернутися, - ред.) багатьом зі своїх колег, роботу яких я ціную", - сказав він.

За його словами, йдеться, зокрема, про Олега Діденка, який працював директором з проблемної заборгованості та газорозподільних систем, і Олександра Веденєєва - ексначальника департаменту ринкових досліджень НАК. Вітренко уточнив, що ніхто з чинного топменеджменту "Нафтогазу" поки що не подав заяву про звільнення після його приходу.

"Поки що керівники конструктивно працюють, проводять відповідні зустрічі. Це не означає, що ніхто з них не змінить своєї думки, але поки що мені такі невідомі", - зазначив голова НАК.

Вітренко також повідомив, що поки що він не готовий говорити про зміну поточної структури та моделі трансформації "Нафтогазу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів в рамках загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України" 28 квітня достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління, обрав і призначив головою НАК Вітренка з 29 квітня терміном на один рік.

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