Вітренко запропонує деяким ексспівробітникам повернутися в "Нафтогаз"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонує деяким співробітникам, які пішли разом із ним протягом 2020 року, повернутися до компанії.
Про це він розповів під час онлайн-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Пропонуватиму (повернутися, - ред.) багатьом зі своїх колег, роботу яких я ціную", - сказав він.
За його словами, йдеться, зокрема, про Олега Діденка, який працював директором з проблемної заборгованості та газорозподільних систем, і Олександра Веденєєва - ексначальника департаменту ринкових досліджень НАК. Вітренко уточнив, що ніхто з чинного топменеджменту "Нафтогазу" поки що не подав заяву про звільнення після його приходу.
"Поки що керівники конструктивно працюють, проводять відповідні зустрічі. Це не означає, що ніхто з них не змінить своєї думки, але поки що мені такі невідомі", - зазначив голова НАК.
Вітренко також повідомив, що поки що він не готовий говорити про зміну поточної структури та моделі трансформації "Нафтогазу".
Нагадаємо, Кабінет міністрів в рамках загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України" 28 квітня достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління, обрав і призначив головою НАК Вітренка з 29 квітня терміном на один рік.