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Вітренко назвав умови зниження цін на газ для населення

Компанія зосередиться на збільшенні видобутку газу, тиску "Нафтогазу" на "Газпром" та диджиталізації.

Вітренко назвав умови зниження цін на газ для населення
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Новий голова НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко назвав кілька умов, за яких можливе зниження цін на газ в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, наразі з керівництвом "Укргазвидобування" будуть опрацьовані як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку, що й має привести до того, щоб ціна була нижчою.

"Укргазвидобування" має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх”, - сказав Вітренко.

Ще одна можливість для зниження ціни - через тиск "Нафтогазу" на "Газпром".

“Ми не збираємося відновлювати прямі закупівлі газу в Росії - мова не про це, а про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевшим”, - наголосив Вітренко.

Ще одна ініціатива, яка має сприяти зниженню цін, - це диджиталізація. Вона має допомогти зрозуміти, скільки люди платять за газ, яка в них спроможність, а отже - забезпечити легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує. 

“Тому "Нафтогаз" буде також допомагати державі диджитилізувати всі ці процеси, зробити їх простими і прозорими, сприяти ефективному наданню допомоги. Те саме стосується цифрових сервісів для зміни постачальника. Обидві ініціативи спрямовані на те, щоб всі ці процеси були простими і була впевненість в тому, що все це дійсно справедливо і дійсно працює”, - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, вчора Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин".

У НАК "Нафтогаз України" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

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