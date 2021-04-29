Понад 14 тис. одиниць медичного одноразового захисного одягу загальною вартістю понад 9 млн грн для лікарів були передані в п’ять закладів охорони здоров’я Києва.

Засоби захисту отримали Київська міська клінічна лікарня №2, КНП “Київський міський центр радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи”, КНП “Київський міський протитуберкульозний диспансер №1”, КНП “Київська міська клінічна лікарня №10”, КНП "Київська міська клінічна лікарня №17".

“Ми передали київським медикам 14 520 костюмів біозахисту. Це дозволить повністю закрити потребу п’яти лікарень в цих засобах захисту на найближчі місяці. Епіцентр продовжує свою соціальну місію із допомоги в боротьбі з COVID-19 і надалі надаватиме допомогу медзакладам по всій країні”, - прокоментував заступник генерального директора, директор з питань роздрібної торгівлі ТОВ “Епіцентр К” Володимир Гончаров.

Медичний захисний одяг, який компанія “Епіцентр” передала київським лікарням, забезпечує першу ступінь захисту і складається з трьох шарів матеріалу з поєднанням поліпропілену, поліетилену медичного призначення з проклеєними швами. Костюми стійкі до проникнення біологічного забруднення, в тому числі, вірусів та бактерій, та мають сертифікати, які підтверджують відповідність українським та європейським стандартам.

“Ми дуже вдячні компанії “Епіцентр” за надану нам допомогу. Ці засоби індивідуально захисту дуже якісні та зручні у використанні. Він повністю закриває голову, шию, тіло. До нього додатково застосовуються захисні рукавички, бахіли, маска або щиток. Але це все дрібниці у порівнянні з вартістю самих костюмів. Ці костюми мають всі ступені біологічного захисту і є дуже якісним з точки зору матеріалів та використання”, - розповіла директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №17" Тетяна Барановська.

В свою чергу, Володимир Гончаров додав: “Ще на початку пандеміїї Епіцентр створив фонд, який на той час складав 150 млн грн, а сьогодні вже перетнув позначку у 200 млн грн. Ми взяли на себе відповідальність за реновацію інституту ім.Стражеска, вже повністю відремонтовано три відділення і придбано сучасне медобладнання та меблі для переобладнання палат. Рухаємось далі по плану на 5 років. Всім областям торік ми надали і маски, і окуляри, і комбінезони. Сьогодні ми передаємо комбінезони у місті Києві лікарням, потребу яких визначив департамент охорони здоров'я”.

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні компанія «Епіцентр К» створила оперативний штаб із протидії СОVID-19 та виділила на його потреби 150 млн грн. У 2020-2021 роках компанія надала 24 областям України 7 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів. Також було придбано та направлено в українські лікарні 32 апарати ШВЛ.

Суттєву допомогу від компанії продовжує отримувати Хмельниччина. У квітні поточного року медзаклади області отримали 50 тонн рідкого кисню. В цілому, 72 закладам охорони здоров'я області було надано реанімаційне та діагностичне обладнання, медичні меблі, захисні костюми, окуляри, рукавички, дезінфектори тощо. “Епіцентр” також провів реконструкцію інфекційних відділень медзакладів області та забезпечив сучасним медичним устаткуванням та меблями Інсультний центр у Хмельницькій обласній лікарні.

Також компанія проводить повну реновацію Національного інституту кардіології імені М. Стражеска НАМН України. Протягом першого етапу, що тривав останні пів року, «Епіцентр» спрямував вже 25 млн грн на проведення ремонтних робіт та придбання високотехнологічного лікувального устаткування, продовжується реконструкція палат і приміщень інституту.