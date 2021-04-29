Telegram дорозмістив облігації на $750 млн

Telegram Group дорозмістила конвертовані облігації ще на $750 млн на додачу до березневого випуску, під час якого компанія залучила $1 млрд.

Про це повідомили російські ділові видання "Ведомости" и Forbes з посиланням на власні джерела.

Організатори випуску - JP Morgan, сінгапурський інвестбанк DBS і російський "Атон" - закрили книгу заявок 28 квітня, папери надійдуть в обіг на ринку 6 травня.

Дорозміщення відбувається на тих же умовах, що й у березні. Ставка купона - 7% річних, термін погашення - 2026 рік, інвестори також зможуть конвертувати облігації в акції з дисконтом в разі IPO. За неофіційною інформацією, Telegram планує провести первинне публічне розміщення акцій до кінця 2023 року, розраховуючи отримати оцінку в $30-50 млрд.

Telegram розмістив облігації через нехватку капіталу. Гроші потрібні були компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуску якої так і не відбувся.

У 2018 році Telegram залучив $1,75 млрд від 175 інвесторів на розвиток TON. Проект довелося згорнути через заборону американського регулятора.