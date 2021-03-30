Україна на аукціонах ОВДП залучила до держбюджету 8,87 млрд гривень

Найбільший попит отримали 1-річні гривневі облігації, від розміщення яких до державний бюджету було залучено 2,62 млрд грн.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземній валюті на аукціонах ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки та 2 роки, в доларах США - 1 рік та 2 роки.

“Найбільший попит отримали 1-річні гривневі облігації, від розміщення яких до державний бюджету було залучено 2,62 млрд грн. Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 4,5 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних гривневих ОВДП склала 7,98%, 1-річних – 10,74%, 1,5-річних - 11,10%, а 2-річних – 11,80%”, - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $156,4 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП номінованих у доларах США склала 3,7%, а за 2-річними - 3,9%.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 8,87 млрд грн.

Нагадаємо, за грудень Міністерство фінансів України змогло залучити більш ніж 73 млрд грн на аукціонах ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики.