ПриватБанк добився права на суд з одним з найбільших банків Ізраїлю

ПриватБанк добився права на суд з одним із найбільших ізраїльських банків "Дисконт".

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у вівторок.

У грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку. Позов стосується виведення з ПриватБанку щонайменше 600 млн доларів в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в банку "Дисконт".

ПриватБанк вважає, що "Дисконт" сприяв цій схемі, дозволивши "очевидно шахрайські перерахування".

"Дисконт" намагався уникнути судового розгляду, попросивши суд або відхилити позов, або зупинити його розгляд до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва відхилив клопотання "Дисконта" у повному обсязі, а 26 березня це рішення було підтверджено Верховним судом Ізраїлю.

"Позов ПриватБанку до ізраїльського банку "Дисконт" повинен розглядатися у повному обсязі та не повинен бути відхилений або зупинений, всупереч тому, що вимагав банк "Дисконт", - йдеться в повідомленні.

Тепер "Дисконт" зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, і надати пояснення, що сталося з виведеними з ПриватБанку коштами після їх перерахування на рахунок в ізраїльскому банку.

"ПриватБанк переконаний, що так само як і ІБД, колишнім власники та іншим відповідачам у справі доведеться відповісти за вчинене перед ізраїльським судом, масштаб їхніх шахрайських дій стане відомим широкому загалу, а ПриватБанк отримає відповідне фінансове відшкодування", - йдеться в заяві ПриватБанку.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.