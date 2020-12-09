Одному з найбільших банків Ізраїлю не вдалося уникнути суду з ПриватБанком в рамках позову до Коломойського

Окружний суд Тель-Авіва не дозволив одному з найбільших ізраїльських банків "Дисконт" уникнути суду з ПриватБанком.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у середу.

У грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку. Позов стосується виведення з ПриватБанку щонайменше 600 млн доларів в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в банку "Дисконт".

ПриватБанк вважає, що "Дисконт" сприяв цій схемі, дозволивши "очевидно шахрайські перерахування".

"Дисконт" намагався уникнути судового розгляду, попросивши суд або відхилити позов, або зупинити його розгляд до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

Але 7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва відхилив клопотання "Дисконта" у повному обсязі. Це значить, що позовні вимоги ПриватБанку до "Дисконта" повинні стати предметом повноцінного судового розгляду.

Тепер "Дисконт" має подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, та пояснити обставини зарахування на рахунок грошей з ПриватБанку.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.