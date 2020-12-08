МАУ звернулася до Зеленського за допомогою через коронакризу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" просить президента Володимира Зеленського надати підтримку компанії через збитки, повʼязані з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Колектив Міжнародних Авіаліній України, втративши будь-яку надію на діалог із органами виконавчої влади та профільне міністерство, відкритим листом звертаються до Президента України із проханням бути почутими та надією на збереження інтелектуального потенціалу авіаційної Держави Україна", - йдеться в повідомленні.

МАУ звернулася до президента з проханням доручити Кабміну невідкладно розробити програму поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту), щоб виплатити співробітникам заборгованості.

Також компанія просить Міністерство інфраструктури реструктуризувати борги перед аеропортом "Бориспіль" і ДП "Украерорух".

У МАУ стверджують, що карантинні обмеження скоротили частоту авіарейсів на 85% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у липні в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників. Тоді компанія заявила, що збитки від початку карантину сягнули $60 млн.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.