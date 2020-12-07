У Мінекономіки прогнозують падіння ВВП на 5% за підсумками року

На макроекономічні значення, крім пандемії коронавірусу, впливатиме також ситуація у сільському господарстві.

У Мінекономіки оцінюють падіння валового внутрішнього продукту України за 10 місяців 2020 року у 5,2% та очікують спаду ВВП на 5% за підсумками року.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми думаємо, що у 2020 році ВВП впаде на 5%, хоча раніше ми закладали 4,8% ВВП", - зазначив міністр.

За його словами, на макроекономічні значення, крім пандемії коронавірусу, впливатиме також ситуація у сільському господарстві. Петрашко додав, що за 2021 рік у Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6%.

Петрашко уточнив, що економіка повернеться до позитивного тренду у другій половині 2021 року.

"Негативний ефект пандемії матиме великий вплив на початку наступного року. Очевидно, ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року", - сказав міністр

За його словами, програми підтримки бізнесу, пільгових кредитів дозволять пом'якшити вплив пандемії.

Нагадуємо, у третьому кварталі падіння ВВП України сповільнилося з 11,4% до 3,5%.

Падіння ВВП у квітні-червні 2020 року становило 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це найбільше квартальне падіння ВВП з 2015 року. При цьому, падіння ВВП у першому кварталі порівняно з I кварталом 2019 року становило 1,5%.

У НБУ основними факторами падіння реального ВВП України у II кварталі 2020 року назвали падіння інвестицій та скорочення внутрішнього попиту.