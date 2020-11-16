Падіння ВВП України сповільнилося з 11,4% до 3,5% у третьому кварталі

Падіння валового внутрішнього продукту України у липні-вересні 2020 року сповільнилося до 3,5% у річному вимірі, проти показника в 11,4% кварталом раніше.

Про це повідомляє Держстат.

"Реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли, падіння валового внутрішнього продукту України у квітні-червні 2020 року становило 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це найбільше квартальне падіння ВВП з 2015 року.

При цьому, падіння ВВП у першому кварталі порівняно з I кварталом 2019 року становило 1,5%.

У НБУ основними факторами падіння реального ВВП України у II кварталі 2020 року назвали падіння інвестицій та скорочення внутрішнього попиту.