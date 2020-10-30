Економіка України надолужить втрати від коронакризи у 2022-му, - НБУ

У 2020-му падіння ВВП становитиме 6%, у наступні роки економіка повернеться до зростання на рівні 4%.

Українська економіка у 2021 році зростатиме і у 2022 році повністю надолужить втрати від коронакризи.

Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті Нацбанку за жовтень 2020 року.

За підсумками поточного року падіння внутрішнього валового продукту становитиме 6%, українська економіка повернеться до зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

"Прогноз ВВП на 2020 рік залишається незмінним – падіння ВВП становитиме близько 6%. Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай та менший фіскальний імпульс. У 2021–2022 роках українська економіка зростатиме на рівні близько 4%. Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - вважають у Нацбанку.

Слабка інфляційна динаміка впродовж ІІІ кварталу зумовила зменшення прогнозу НБУ щодо інфляції на 2020 рік з 4,7% до 4,1% р/р.

За підсумками 2020 року споживчі ціни зростуть на 4,1% і тимчасово перевищать цільовий діапазон 5% +/-1 в.п. у 2021-му. Базова інфляція пришвидшиться до 5,4% до кінця 2021 року

НБУ припускає відхилення для швидшого відновлення економіки від наслідків пандемії. Водночас за допомогою облікової ставки Національний банк сповільнить інфляцію до цільових значень вже у 2022 році.

На повернення інфляції до цілі 5% ± 1 в. п. буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону на початку 2022 року та знизити базову інфляцію до близько 4% у 2022 році.

У Національному банку очікують подальше поліпшення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття після стрибка майже до 10% у другому кварталі поступово повертатиметься на докризові показники. Доходи українців продовжать зростати.

За прогнозом НБУ, номінальна зарплата зросте на майже 9% у 2020 році і на 16% у наступному. Реальна зарплата - на 6,2% і 9,5% відповідно.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ ґрунтується на припущенні щодо продовження співпраці з МВФ і передбачає відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі.