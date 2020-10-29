Аутсорсинговая игла украинской IT-индустрии

В украинских сервисных IT-компаниях занято большинство специалистов – 60%. Эта угрожающая цифра свидетельствует о «сырьевом» типе цифровой экономики в Украине. Пока что такая модель могла обеспечить рост IT-сектора : у нас сильная математическая школа и достаточное количество разработчиков, которые невольно стали заложниками работодателей. За быстрым ростом неизбежно придёт плато, а затем – многолетняя стагнация сектора. Если мы не хотим повторить опыт нефтяной иглы России или Венесуэлы в локальном масштабе, диверсифицировать украинский IT-сектор в сторону продуктов и стартапов необходимо уже сейчас.

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Иллюзия успеха

Аутсорсинг является сырьевой моделью в высокотехнологичных отраслях. Это, разумеется, несоизмеримо более высокий уровень, чем производство зерна или железной руды. Но сущностная основа остается той же: размер прибыли прямо пропорционален количеству реализованного сырья. Многие представители сервисных компаний оправдываются, что аутсорс – это не сырье, потому что зарубежные компании покупают опыт и компетенции наших специалистов. Но этот тезис точно так же применим и к традиционным сырьевым сферам, успех которых связан с опытом и компетенциями мелиораторов или геологов.

Аутсорсинг стал трендом среди технологических гигантов в последние десятилетия, поскольку позволяет сохранять до 30% затрат на производство продуктов. Именно на этом основана бизнес-модель сервисных компаний: дешевизна рабочей силы. Она ориентирована на продажу дешевых человеко-часов и подразумевает только экстенсивное развитие. Пока существует возможность взять у заказчика $40 за час работы, а сотрудникам здесь заплатить $12, до тех пор украинский IT-сектор будет расти и создавать рабочие места.

Но так будет не всегда. Наша IT-индустрия оказалась в обычной для сырьевой экономики ловушке. Объем рынка и экспортная выручка находятся в строгой зависимости от наличия заказов и количества специалистов, занятых в сервисных компаниях. Любые колебания на мировым рынке могут существенно изменить украинский IT-сектор. Если зарубежных заказов не станет или найдется страна с более дешевой рабочей силой при аналогичной квалификации – мы получим десятки тысяч безработных специалистов, которые при первой удобной возможности уедут за рубеж.

Фото: rostec.ru

Иллюзия развития

До плато и спада нужно ещё дожить, потому что главные опасности аутсорсинговой бизнес-модели находятся в текущем моменте. Как и в любой сырьевой стране, основные денежные потоки IT-индустрии бурлят далеко за пределами Украины. На аутсорсинг сюда заходят лишь необходимые средства на зарплаты. Средства, которые могли бы стать инвестициями в украинскую экономику, остаются у зарубежных заказчиков. Вокруг технологических компаний кипит работа во всех сферах креативной и не очень экономики: от дизайна и маркетинга до финансовых услуг и юриспруденции. Но нам приходится довольствоваться минимумом для разработки части кода.

Бизнес-модель сервисной компании не подразумевает творчества. В таких компаниях креативные навыки сотрудников подавляются, поскольку необходимо четкое следование техническим заданиям и регламентам зарубежного заказчика. Талантливые сотрудники вынуждены или мириться с этим, или уезжать в другие страны и реализовывать свои идеи там – в Украине для этого условий нет. Мы, конечно, можем найти success stories бывших аутсорсеров, которые, набравшись опыта «на галерах», смогли создать успешные стартапы и даже превратить их в технологические компании. Но это – типичная ошибка выжившего. Потому что за такими историями стоят 120 тысяч разработчиков, которым осталась ежедневная рутина без отпусков и больничных.

Аутсорсинговым компаниям выгоден статус-кво. Если в Украине появятся необходимые условия для продуктовых компаний и стартапов, тысячи разработчиков и специалистов уйдут от аутсорсеров создавать свои продукты. В этом смысле намерения аутсорсинговых компаний противоположны экономическим интересам Украины. Цель аутсорсеров – консервация текущего положения дел, злоупотребление несовершенствами украинского законодательства, эксплуатация разработчиков и сверхприбыль. Цель Украины – национальные продукты с высокой добавленной стоимостью, реализация талантов и идей внутри страны, прозрачные и легальные правовые рамки для IT-бизнеса.

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Иллюзии по поводу аутсорсинга опасны и с ними нужно прощаться. Украина может иметь в несколько раз больший IT-сектор, с более продуктивными и выгодными бизнес-моделями, намного большей экспортной выручкой и уровнем инвестиций. Для этого нужно создавать комфортные и привлекательные условия не столько для аутсорсинговых компаний, как для их работников. Чтобы самые талантливые и креативные имели шанс уйти из них и создать своё. Качественное развитие IT-сектора невозможно без замещения главенства аутсорсинговой модели, которая этому развитию препятствует.