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​Десятки білоруських IT-компаній вже переїхали до України, - Мінцифри

Ще одна білоруська IT-компанія "PandaDoc" відкриває свій офіс у Києві.

​Десятки білоруських IT-компаній вже переїхали до України, - Мінцифри
Фото: ptel.cz

Завдяки проєкту "IT Relocate Білорусь" десятки білоруських IT-компаній уже переїхали до України.

Про це повідомляють на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Ми створили IT Relocate для тих, хто хоче переїхати сам або перевезти свою команду з Білорусі до України, та готові надавати підтримку й далі. Як зазначає джерело AIN.UA, компанія "Wargaming" перевезла до України сотні працівників. Компанія – розробник всесвітньо відомих онлайн-ігор World of Tanks, World of Warships та World of Warplanes", - зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, ще одна білоруська IT-компанія "PandaDoc" відкриває свій офіс у Києві. Її засновник Микита Микадо відзначає таланти українських спеціалістів, вигідні податкові умови та дії нашого уряду в напрямку підтримки IT-індустрії Білорусі.

"Україна готова надати білоруським фахівцям можливості для роботи за спрощеною системою оформлення”, – підсумував Борняков.

Проєкт "IT Relocate Білорусь", зокрема, пропонує 180 днів безперервного перебування без отримання візи, середню заробітну плату $2 тис., 4G у всіх великих містах, більш ніж 5,6 тисячі сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла й офісу.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про залучення ІТ-фахівців із Білорусі. Термін тимчасового перебування в Україні для них продовжено до 180 днів на рік. Після цього Білорусь викликала українського посла і вручила йому ноту протесту.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, з вересня в Україну виїхали близько 3 тис. громадян.

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