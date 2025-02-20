​Ілон Маск “знайшов”, куди поділась частина допомоги США Україні

Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив політиків США у отриманні частини американської допомоги Україні.

“Значний відсоток грошей, “направлених в Україну”, насправді пішов на користь політиків США, DNC і деяких республіканців. Тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей”,- написав Маск.

A significant percentage of the money “sent to Ukraine” actually ended up benefitting US politicians, the DNC and some Republicans.



That’s why Zelensky says he only received half the money. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск репостив фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.