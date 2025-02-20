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​Ілон Маск “знайшов”, куди поділась частина допомоги США Україні

Гроші начебто пішли “на користь політиків США, DNC і деяких республіканців”.

​Ілон Маск “знайшов”, куди поділась частина допомоги США Україні
Ілон Маск
Фото: скрін

Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив політиків США у отриманні частини американської допомоги Україні.

“Значний відсоток грошей, “направлених в Україну”, насправді пішов на користь політиків США, DNC і деяких республіканців. Тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей”,- написав Маск.

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  • Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск репостив фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України. 
  • Зазначимо, що Ілон Маск, який є власником соцмережі X (колишній Twitter), неодноразово потрапляв під критику за поширення фейкової інформації та дезінформації на своїй платформі. Зокрема, минулого року Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських ультраправих мітингарів.
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