​Ілон Маск “знайшов”, куди поділась частина допомоги США Україні

Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив політиків США у отриманні частини американської допомоги Україні.
“Значний відсоток грошей, “направлених в Україну”, насправді пішов на користь політиків США, DNC і деяких республіканців. Тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей”,- написав Маск.
A significant percentage of the money “sent to Ukraine” actually ended up benefitting US politicians, the DNC and some Republicans.— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025
That’s why Zelensky says he only received half the money.
- Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск репостив фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.
- Зазначимо, що Ілон Маск, який є власником соцмережі X (колишній Twitter), неодноразово потрапляв під критику за поширення фейкової інформації та дезінформації на своїй платформі. Зокрема, минулого року Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських ультраправих мітингарів.