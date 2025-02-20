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​Reuters: США уперше відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН на підтримку України

Голосування може відбутися без підтримки Штатів, але навряд чи отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

​Reuters: США уперше відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН на підтримку України
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, у якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію, передає Reuters.

«У попередні роки Сполучені Штати незмінно виступали співавтором подібних резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні», — заявило одне з джерел агенції.

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Наразі проєкт документа підтримали понад 50 країн.

Раніше Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії.

Наразі не зрозуміло, коли закінчується термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може змінити своє рішення.

Голосування в ООН, яке розглядають як важливий показник глобальної підтримки України, все ще може відбутися без підтримки США, але навряд чи отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї.Тим часом продовжуються спроби отримати підтримку від інших держав, серед яких - країни Глобального Півдня.

  • Схожа ситуація і в «Групі семи» щодо підтримки Києва: США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності.
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