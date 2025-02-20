​Reuters: США уперше відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН на підтримку України

Голосування може відбутися без підтримки Штатів, але навряд чи отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, у якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію, передає Reuters.

«У попередні роки Сполучені Штати незмінно виступали співавтором подібних резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні», — заявило одне з джерел агенції.

Наразі проєкт документа підтримали понад 50 країн.

Раніше Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії.

Наразі не зрозуміло, коли закінчується термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може змінити своє рішення.

Голосування в ООН, яке розглядають як важливий показник глобальної підтримки України, все ще може відбутися без підтримки США, але навряд чи отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї.Тим часом продовжуються спроби отримати підтримку від інших держав, серед яких - країни Глобального Півдня.