Трамп вірить у бажання Росії побачити "мир" і те, що вона матиме перевагу на переговорах

Американський президент Дональд Трамп вважає, що в Росії будуть переваги в будь-яких переговорах про завершення війни в Україні, оскільки вона "взяла багато територій". Про це він сказав у коментарі BBC.

Коментар Трампа пролунав після того, як він двічі назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" – спочатку онлайн, а потім під час виступу – через відсутність виборів, що передбачена законодавством для умов воєнного стану. У розмові з журналістами після цих заяв Трамп також повторив упевненість, що Москва прагне закінчити війну.

Однак не уточнив, чи буде це закінчення справедливим.

"Я думаю, що росіяни хочуть бачити кінець війни, я справді думаю. Я думаю, вони мають певні «карти», тому що вони захопили багато території. У них є «карти»", – сказав він журналістам.

На запитання, чи довіряє він тому, що росіяни хочуть миру, Трамп відповів ствердно.