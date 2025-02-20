Трамп вірить у бажання Росії побачити "мир" і те, що вона матиме перевагу на переговорах

Американський президент Дональд Трамп вважає, що в Росії будуть переваги в будь-яких переговорах про завершення війни в Україні, оскільки вона "взяла багато територій". Про це він сказав у коментарі BBC.
Коментар Трампа пролунав після того, як він двічі назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" – спочатку онлайн, а потім під час виступу – через відсутність виборів, що передбачена законодавством для умов воєнного стану. У розмові з журналістами після цих заяв Трамп також повторив упевненість, що Москва прагне закінчити війну.
Однак не уточнив, чи буде це закінчення справедливим.
"Я думаю, що росіяни хочуть бачити кінець війни, я справді думаю. Я думаю, вони мають певні «карти», тому що вони захопили багато території. У них є «карти»", – сказав він журналістам.
На запитання, чи довіряє він тому, що росіяни хочуть миру, Трамп відповів ствердно.
- Росія не демонструє готовності до миру, а продовжує нищити українські об'єкти, зокрема житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Вона продовжувала завдавати ударів і під час переговорів з американцями, і після них. Зокрема, дві ночі поспіль атакувала енергетику в Одесі – попри брехню про відсутність ударів по енергетичних об'єктах.
- Заяви про нібито низький рейтинг президента Зеленського і закиди про відсутність виборів Трамп зробив на тлі переговорів його делегації з росіянами та відмови України підписувати зі США угоду про надання 50 % її цінних корисних копалин без будь-яких гарантій безпеки.
- Зеленський, коментуючи слова про рейтинг у 4 %, сказав, що це є дезінформацією, яка походить від Росії. Він послався на декілька різних соціологічних опитувань, зокрема відкрите від КМІС, де йому довіряють 57 % опитаних українців.
- На тлі критичних коментарів із Вашингтона підтримку президенту Зеленському висловили інші світові лідери, зокрема канадський прем'єр Джастіна Трюдо.