ЄС зробив крок до створення Фонду реформ та зростання для Молдови

Йдеться про суму майже 2 млрд євро.

Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої домовленості про створення Фонду реформ та зростання для Молдови. Його розмір складатиме майже 2 млрд євро.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Цей фонд розрахований на період 2025-2027 років, він є фінансовою основою Плану зростання Молдови.

Мета Фонду - підтримка Молдови в процесі вступу до ЄС, проведенні реформ, насамперед щодо енергетичної стійкості, та досягненні економічного зближення з ЄС.

Молдова отримає через Фонд до 385 млн євро грантів та 1,5 млрд євро пільгових кредитів із тривалим терміном погашення та вигідними відсотковими ставками.

При цьому виплата коштів буде підвʼязана під виконання конкретних вимог.

Тепер це рішення має бути схвалене постійними представниками країн-членів ЄС та Європейським парламентом. Після цього воно буде офіційно ухвалене Радою ЄС і Європарламентом.