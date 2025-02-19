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Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска, уламки імовірно впали біля Познані

Ракета стартувала з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого.

Над Польщею згоріли фрагменти ракети Маска, уламки імовірно впали біля Познані
Горіння уламків ракети Falcon 9 у Польщі
Фото: RMF FM

Сьогодні, 19 лютого уранці над Польщею згорів елемент космічної ракети Falcon 9 американського мільярдера Ілона Маска. Явище було видно над Мазовією, Нижньою Сілезією та Великою Польщею. Об'єкт також було помічено над Німеччиною та Данією.

Як пише RMF24, це підтвердило Польське космічне агентство.

"Вночі з 04:46 до 04:48 19 лютого 2025 року над територією Польщі відбулося неконтрольоване входження в атмосферу ступеня ракети-носія FALCON 9 R/B – номер об’єкта NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y. Ступінь ракети вагою приблизно 4 тонни надійшов від місії Space X Starlink Group 11-4, яка стартувала з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 1 лютого 2025 року", – повідомляється на сайті відомства.

Раніше 12 польських міністерств повідомляли про те, що частина ракети-носія Falcon 9 неконтрольовано ввійде в атмосферу над країною. 

Є інформація про те, що те, що  саме уламки цієї ракети впали в Коморніках поблизу Познані. Космічне агентство перевіряє, чи це фрагменти Falcon 9. 

Міністра національної оборони Владислава Косіняк-Камиша не попередили про ракету, і він заявив, що якщо його не розбудили через масовану атаку по Україні, отже, це не загрожує безпеці держави. 

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