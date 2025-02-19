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Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва

Він заявив журналістам, що "це - шанс провести хороші потенційні переговори".

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі Келлога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що “це шанс провести хороші потенційні переговори”.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії - слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", - сказав Келлог.

  • Як повідомлялося, візит спецпосланця Трампа до України буде триденним і розпочнеться у середу, 19 лютого. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Келлог буде в Києві 20 лютого, і він "хоче поїхати з ним на фронт, щоб він вивчив усі питання та поспілкувався із військовими".
  • Євротур Келлога влаштували паралельно з тим, як інший спецпредставник в складі делегації на чолі з Марко Рубіо говорив з росіянами в Саудівській Аравії. 
  • Напередодні Келлог запевнив, що президенту України не нав'язуватимуть умов. Він наголосив, що Зеленський є демократично обраним лідером суверенної нації. Ця ремарка є важливою в контексті російських спроб поставити під сумнів легітимність Зеленського у зв'язку з неможливість провести вибори під час воєнного стану. Це - одна з найпопулярніших російських дезінформаційних кампаній, спрямована на послаблення України.
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