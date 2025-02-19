Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва

Він заявив журналістам, що "це - шанс провести хороші потенційні переговори".

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі Келлога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що “це шанс провести хороші потенційні переговори”.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії - слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", - сказав Келлог.