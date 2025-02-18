У Папи Римського діагностували двосторонню пневмонію

Папа Франциск протягом дня чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів.

Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г

Комп’ютерна томографія грудної клітини Папи Франциска виявила складну картину, яка потребує подальшої медикаментозної терапії.

Про це повідомляє Vatican News.

Уточнюється, що томографія показала початок двосторонньої пневмонії.

“Тим не менш, Папа Франциск перебуває в доброму настрої, і протягом дня він чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів”, - повідомила пресслужба Святого Престолу.