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У Папи Римського діагностували двосторонню пневмонію

Папа Франциск протягом дня чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів.

У Папи Римського діагностували двосторонню пневмонію
Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г
Фото: EPA/UPG

Комп’ютерна томографія грудної клітини Папи Франциска виявила складну картину, яка потребує подальшої медикаментозної терапії. 

Про це повідомляє Vatican News.

Уточнюється, що томографія показала початок двосторонньої пневмонії.

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“Тим не менш, Папа Франциск перебуває в доброму настрої, і протягом дня він чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів”, - повідомила пресслужба Святого Престолу.

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