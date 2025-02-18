У Папи Римського діагностували двосторонню пневмонію

Комп’ютерна томографія грудної клітини Папи Франциска виявила складну картину, яка потребує подальшої медикаментозної терапії.
Про це повідомляє Vatican News.
Уточнюється, що томографія показала початок двосторонньої пневмонії.
“Тим не менш, Папа Франциск перебуває в доброму настрої, і протягом дня він чергував відпочинок з молитвою і читанням текстів”, - повідомила пресслужба Святого Престолу.
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Минулої п'ятниці стало відомо, що Папа Франциск був ушпиталений через загострення бронхіту.
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Раніше глава церкви не зміг завершити проповідь через проблеми з диханням.