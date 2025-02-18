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ЄС розглядає можливість фінансування іноземних проєктів із видобутку зрідженого природного газу

Як варіант розглядають "японську модель".

ЄС розглядає можливість фінансування іноземних проєктів із видобутку зрідженого природного газу
перевезення зрідженого газу
Фото: EPA/UPG

ЄС розглядає можливість фінансування іноземних проєктів ЗПГ, пише Politico.

Блок планує перейти на довгострокові контракти, аби знизити високі ціни на енергоносії, які завдають збитків європейській промисловості. Поки що ЄС підписує лише короткострокові контракти на ЗПГ та працює над обмеженням використання державних коштів для розширення видобутку викопного палива.

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План ЄС також передбачає, що європейські урядові фонди можуть допомогти фінансувати американські проєкти з виробництва ЗПГ — так само, як офіційні особи Брюсселя намагаються укласти угоду з президентом США Дональдом Трампом, аби закуповувати більше американських енергоносіїв та уникати торгівельної війни.

Пропозиція є частиною майбутнього плану дій щодо доступної енергії, який має бути опублікований 26 лютого. Проєкт показує, що ЄС наближається до ухвалення нових законів, щоб прискорити модернізацію електромереж. Крім того, блок заохочуватиме зниження податків на електроенергію та швидку видачу дозволів на нові ядерні технології. Такі пропозиції є центральною частиною відповіді Брюсселя на скарги промисловості на те, що зростаючі ціни на енергію залишають їх позаду за конкурентами зі США та Китаю.

Довгострокові контракти можуть включати схеми, «у межах яких ЄС та/або держави-члени супроводжують імпортерів ЄС у прямих інвестиціях в експортну інфраструктуру за кордоном, надаючи пільгові кредити приватним інвесторам або забезпечуючи права на зрідження газу», йдеться у проєкті документу, який підготувала Єврокомісія.

ЄС не проти запозичити «японську модель»: уряд безпосередньо купує частки у зарубіжних підприємствах із виробництва ЗПГ в обмін на постійний доступ до газу за пільговими цінами. Завдяки такому підходу Токіо стало найбільшим публічним інвестором в американські проєкти з виробництва зрідженого газу, витративши десятки мільярдів доларів та імпортувавши рекордні обсяги американського газу за останні роки.

Тим часом президент США Дональд Трамп тисне на ЄС, щоби блок закуповував більше американського зрідженого газу. В іншому випадку проти ЄС США можуть ввести жорсткі мита.

Наміри ЄС щодо ЗПГ можуть зіткнутися з опором кліматичних активістів та «зелених», які давно стверджують, що державні кошти не слід витрачати на збільшення видобутку та експорту викопного палива.

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