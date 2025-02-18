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Франція скликає другу зустріч щодо України за участі лідерів Європи і Канади

Захід планують на 19 лютого.

Франція скликає другу зустріч щодо України за участі лідерів Європи і Канади
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція планує провести другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, передає Reutes.

Захід хочуть провести 19 лютого, цього разу на нього планують запросити, крім європейський лідерів союзника з НАТО – Канаду.

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Серед запрошених європейських країн - Норвегія, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

За словами джерел агенції, деякі представники можуть брати участь у форматі відеоконференції.

  • 15 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч європейських лідерів у Парижі для переговорів щодо України. Міністри закордонних справ ЄС також планували екстрену зустріч. 
  • Європейські лідери зустрілися в понеділок, 17 лютого, щоб зокрема, обговорити безпеку на континенті, оскільки країни відчайдушно намагаються переконати Дональда Трампа не поспішати з мирними переговорами з Росією.
  • Зустріч у Парижі не минулася без скандалу. Словенія, Румунія та Чехія, які не отримали запрошення на захід, висловили своє незадоволення з цього приводу. 
  • Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі спілкувався окремо із Трампом і Володимиром Зеленським.
  • Друга зустріч європейських і канадських лідерів відбудеться після перемовин делегацій США і РФ у Саудівській Аравії.
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