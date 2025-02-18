Франція скликає другу зустріч щодо України за участі лідерів Європи і Канади

Франція планує провести другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, передає Reutes.
Захід хочуть провести 19 лютого, цього разу на нього планують запросити, крім європейський лідерів союзника з НАТО – Канаду.
Серед запрошених європейських країн - Норвегія, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.
За словами джерел агенції, деякі представники можуть брати участь у форматі відеоконференції.
- 15 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч європейських лідерів у Парижі для переговорів щодо України. Міністри закордонних справ ЄС також планували екстрену зустріч.
- Європейські лідери зустрілися в понеділок, 17 лютого, щоб зокрема, обговорити безпеку на континенті, оскільки країни відчайдушно намагаються переконати Дональда Трампа не поспішати з мирними переговорами з Росією.
- Зустріч у Парижі не минулася без скандалу. Словенія, Румунія та Чехія, які не отримали запрошення на захід, висловили своє незадоволення з цього приводу.
- Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі спілкувався окремо із Трампом і Володимиром Зеленським.
- Друга зустріч європейських і канадських лідерів відбудеться після перемовин делегацій США і РФ у Саудівській Аравії.