Франція скликає другу зустріч щодо України за участі лідерів Європи і Канади

Франція планує провести другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, передає Reutes.

Захід хочуть провести 19 лютого, цього разу на нього планують запросити, крім європейський лідерів союзника з НАТО – Канаду.

Серед запрошених європейських країн - Норвегія, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

За словами джерел агенції, деякі представники можуть брати участь у форматі відеоконференції.