Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял - перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в'язень Кремля.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Туреччині.
"Сьогодні в українській делегації у нас є Нармін Джелял. Він заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Дуже поважна в Україні людина. Він, на жаль, зазнав російських репресій. Був схоплений, коли повертався додому – в наш український Крим. Три роки Наріман пробув у російському ув'язненні просто за те, що він патріот, за свою чітку позицію", – сказав Зеленський.
Президент вважає символічним, що посол починатиме роботу в новій будівлі посольства, відкритій сьогодні.
- 6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.
- 21 вересня 2022 року окупанти призначили йому покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму.
- У червні 2024 року Джеляла вдалося повернути в Україну в рамках обміну полоненими.