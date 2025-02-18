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Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял

Він три роки пробув у російському ув'язненні за сфабрикованою справою. 

Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял
Наріман Джелял
Фото: Кримська солідарність

Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял - перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в'язень Кремля. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Туреччині.

"Сьогодні в українській делегації у нас є Нармін Джелял. Він заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Дуже поважна в Україні людина. Він, на жаль, зазнав російських репресій. Був схоплений, коли повертався додому – в наш український Крим. Три роки Наріман пробув у російському ув'язненні просто за те, що він патріот, за свою чітку позицію", – сказав Зеленський.

Президент вважає символічним, що посол починатиме роботу в новій будівлі посольства, відкритій сьогодні.

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