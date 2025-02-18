Келлог: "Зеленський – обраний лідер демократичної нації, йому нічого не нав'язуватимуть"

Спецпредставник США з питань України і росіян Кіт Келлог запевнив, що Володимиру Зеленському не нав'язуватимуть умов. Він наголосив, що Зеленський є демократично обраним лідером суверенної нації, пише The Times.

Ця ремарка є важливою в контексті російських спроб поставити під сумнів легітимність Зеленського у зв'язку з неможливість провести вибори під час воєнного стану. Це одна з найпопулярніших російських дезінформаційних кампаній, спрямована на послаблення України.

"Обраний лідер суверенної нації, усі рішення його. Ніхто не нав'язуватиме щось обраному лідеру суверенної нації", – прокоментував він під час поїздки до Європи.