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Буданов: доказів відправки нових військ КНДР до Росії немає, але триває постачання артилерії

Північна Корея не припиняє військової співпраці з росіянами. 

Буданов: доказів відправки нових військ КНДР до Росії немає, але триває постачання артилерії
Кирило Буданов підписує Меморандум про співпрацю із Світовим конгресом українців
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Доказів відправлення додаткових військ КНДР до Росії немає, але Пхеньян продовжує постачати артилерію, сказав керівник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов у розмові з південнокорейським медіа The Chosun

Представник ГУР генерал Вадим Скібіцький додав, що нині близько 1000 військових КНДР продовжують тренування з новим військовим обладнанням. За його словами, вони швидко навчаються і адаптуються до сучасних бойових тактик і стратегій лише за декілька місяців. 

Буданов зазначив, що зараз конкретних доказів поповнення числа спецпризначенів і піхоти немає.

"Проте спостерігається явне збільшення артилерійських і ракетних підрозділів, а також допоміжного персоналу", – сказав він. 

Буданов повідомив, що з 12 000 військових, направлених Пхеньяном до Росії, близько 4000 убиті або важко поранені. Попри такі втрати, їхні операції тривають. 

Північнокорейські підрозділи самостійно не діють і рішень не ухвалюють. 

  • Нещодавно український президент Володимир Зеленський повідомив попередні дані про підготовку відправки з КНДР до Росії нової "партії" військових. Точних даних немає, оскільки вирахувати їхню кількість можливо лише після прибуття військ на територію Росії. 
  • Північна Корея бере участь своїми військами у війні проти України з 2024-го. До цього вона постачала росіянам зброю і боєприпаси. 
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