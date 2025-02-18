Буданов: доказів відправки нових військ КНДР до Росії немає, але триває постачання артилерії

Доказів відправлення додаткових військ КНДР до Росії немає, але Пхеньян продовжує постачати артилерію, сказав керівник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов у розмові з південнокорейським медіа The Chosun.
Представник ГУР генерал Вадим Скібіцький додав, що нині близько 1000 військових КНДР продовжують тренування з новим військовим обладнанням. За його словами, вони швидко навчаються і адаптуються до сучасних бойових тактик і стратегій лише за декілька місяців.
Буданов зазначив, що зараз конкретних доказів поповнення числа спецпризначенів і піхоти немає.
"Проте спостерігається явне збільшення артилерійських і ракетних підрозділів, а також допоміжного персоналу", – сказав він.
Буданов повідомив, що з 12 000 військових, направлених Пхеньяном до Росії, близько 4000 убиті або важко поранені. Попри такі втрати, їхні операції тривають.
Північнокорейські підрозділи самостійно не діють і рішень не ухвалюють.
- Нещодавно український президент Володимир Зеленський повідомив попередні дані про підготовку відправки з КНДР до Росії нової "партії" військових. Точних даних немає, оскільки вирахувати їхню кількість можливо лише після прибуття військ на територію Росії.
- Північна Корея бере участь своїми військами у війні проти України з 2024-го. До цього вона постачала росіянам зброю і боєприпаси.