Буданов: доказів відправки нових військ КНДР до Росії немає, але триває постачання артилерії

Північна Корея не припиняє військової співпраці з росіянами.

Доказів відправлення додаткових військ КНДР до Росії немає, але Пхеньян продовжує постачати артилерію, сказав керівник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов у розмові з південнокорейським медіа The Chosun.

Представник ГУР генерал Вадим Скібіцький додав, що нині близько 1000 військових КНДР продовжують тренування з новим військовим обладнанням. За його словами, вони швидко навчаються і адаптуються до сучасних бойових тактик і стратегій лише за декілька місяців.

Буданов зазначив, що зараз конкретних доказів поповнення числа спецпризначенів і піхоти немає.

"Проте спостерігається явне збільшення артилерійських і ракетних підрозділів, а також допоміжного персоналу", – сказав він.

Буданов повідомив, що з 12 000 військових, направлених Пхеньяном до Росії, близько 4000 убиті або важко поранені. Попри такі втрати, їхні операції тривають.

Північнокорейські підрозділи самостійно не діють і рішень не ухвалюють.